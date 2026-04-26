В Китае построили крупнейшее в мире судно для перевозки СПГ Синьхуа: Китай передал заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки СПГ

Москва26 апр Вести.Китайская государственная компания China Merchants Heavy Industry (CMHI) передала заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Синьхуа.

В материале отмечается, что Китай 26 апреля завершил передачу заказчику крупнейшего на сегодняшний день судна для транспортировки СПГ, которое было самостоятельно спроектировано и построено в КНР.

Агентство указало, что это событие демонстрирует прорыв в возможностях КНР по строительству крупнотоннажных судов для перевозки чистой энергии. По данным агентства, судно Celsius Georgetown имеет длину 298,8 метра и ширину 48 метров и рассчитано на перевозку 180 тысяч кубических метров сжиженного природного газа. В тот же день судно вышло в первый свой рейс в Сингапур.

Менеджер программы крупных СПГ-судов CMHI Лу Цзиньлун, чьи слова привело агентство, добавил, что предприятие получило заказы на строительство шести аналогичных судов, которые уже находятся на стадии строительства. По его информации, второе судно планируется передать заказчику примерно через три месяца.