Китай в июне увеличил закупки природного газа в России на 99,9 процента

Китай в июне нарастил закупки СПГ в России почти на 100 процентов Китай в июне увеличил закупки природного газа в России на 99,9 процента

Москва20 июл Вести.В июне текущего года КНР закупил у России 876,686 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 99,9% превышает значения аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, базируясь на данных главного таможенного управления Китая.

В стоимостном выражении закупка природного газа в России в июне обошлась Пекину в 433,479 миллиона долларов. Это на 59,8% больше, нежели показатели того же периода годом ранее (438,492 тысячи тонн за 271,237 миллиона долларов).

По итогам 2025 года Россия отправила Китаю рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ удовлетворена складывающимся сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа.