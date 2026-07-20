Китай за полгода увеличил импорт российской нефти на 16,7%

Китай за полгода стал покупать у России почти на 17% больше нефти Китай за полгода увеличил импорт российской нефти на 16,7%

Москва20 июл Вести.Объем импорта российской нефти в КНР в период с января по июнь 2026 года увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 57,28 миллиона тонн.

Об этом свидетельствуют статданные Главного таможенного управления Китая, которые приводит ТАСС.

Из отчетности следует, что финансовые показатели также продемонстрировали рост: стоимость поставок возросла на 31,1%, составив 33,13 миллиарда долларов.

В первой половине 2025 года КНР закупила у РФ 49,11 миллиона тонн нефти на сумму 25,27 миллиарда долларов.

В середине мая заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" заявил о готовности России увеличить поставки нефти таким своим партнерам, как Китай.