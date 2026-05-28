Москва28 маяВести.Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай до 12,5 млн тонн находится на высокой стадии готовности подписания и, возможно, будет заключено в ходе визита президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Вопрос обсуждается, соответствующее соглашение на высокой стадии готовности подписаниясказал он в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане
По словам министра, по проекту уже сделаны первые расчеты: необходимо строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов и расширение трубопроводов. Как только документы будут подписаны, стороны приступят к проектированию, подчеркнул Аккенженов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что увеличение транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан сейчас оформляется юридически.