Соглашение об увеличенном транзите нефти из РФ в КНР почти готово к подписанию

Москва28 мая Вести.Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай до 12,5 млн тонн находится на высокой стадии готовности подписания и, возможно, будет заключено в ходе визита президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Вопрос обсуждается, соответствующее соглашение на высокой стадии готовности подписания сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане

По словам министра, по проекту уже сделаны первые расчеты: необходимо строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов и расширение трубопроводов. Как только документы будут подписаны, стороны приступят к проектированию, подчеркнул Аккенженов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что увеличение транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан сейчас оформляется юридически.