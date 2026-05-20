"Два месяца ожидания": китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив Reuters: два китайских танкера пересекли Ормузский пролив спустя 2 мес. ожидания

Москва20 мая Вести.Два китайских супертанкера с более чем 4 млн баррелей иракской и катарской нефти на борту преодолели Ормузский пролив спустя свыше двух месяцев ожидания, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG.

Согласно их данным, на судах находятся суммарно 4 млн баррелей "черного золота" из стран Ближнего Востока: 3 млн баррелей иракской нефти сорта Basrah и еще один млн баррелей катарской al-Shaheen.

Как ожидается, танкеры придут в порты назначения для разгрузки 4 и 5 июня соответственно.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив открыт для всех судов, которые сотрудничают с военно-морскими силами Исламской Республики.

14 мая иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран решил упростить проход китайских судов через водную артерию на основании "глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами".

Позднее в тот же день танкер из КНР Rich Starry, шедший под флагом Малави и находящийся под американскими санкциями, пересек Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду иранских портов со стороны США.