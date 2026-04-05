Reuters: танкер с иракской нефтью замечен в Ормузском проливе

Танкер с иракской нефтью замечен проходящим через Ормузский пролив

Москва5 апр Вести.Вышедший из Ирака нефтяной танкер замечен проходящим через Ормузский пролив близ берегов Ирана, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию аналитических компаний LSEG и Kpler.

В субботу СМИ написали, что Тегеран освободил Ирак от ограничений на судоходство через Ормузский пролив.

…Танкер с иракской нефтью был замечен проходящим через Ормузский пролив недалеко от иранского побережья говорится в сообщении



Отмечается, что судно загрузило в Ираке порядка 1 миллиона баррелей нефти и идет в Малайзию.

Ранее два японских танкера впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана смогли успешно пройти через Ормузский пролив.