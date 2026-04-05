Вышедший из Ирака нефтяной танкер замечен проходящим через Ормузский пролив близ берегов Ирана, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию аналитических компаний LSEG и Kpler.

В субботу СМИ написали, что Тегеран освободил Ирак от ограничений на судоходство через Ормузский пролив.

Отмечается, что судно загрузило в Ираке порядка 1 миллиона баррелей нефти и идет в Малайзию.

Ранее два японских танкера впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана смогли успешно пройти через Ормузский пролив.