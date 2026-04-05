Москва5 апр Вести.Два японских танкера впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана смогли успешно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал NHK.

В ночь на 3 апреля из Персидского залива через Ормузский пролив успешно вышел танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Вслед за ним в субботу вечером пролив прошел танкер Green Sanvi под флагом Индии, также перевозивший СПГ и принадлежащий той же компании.

В Mitsui O.S.K. Lines подтвердили, что оба судна и их экипажи в безопасности.

Ранее японские власти сообщали, что в Персидском заливе фактически заблокированы 45 судов, связанных с Японией.

Зависимость Токио от поставок нефти из ближневосточных стран составляет 94%. Почти все поставки идут через Ормузский пролив, проход судов по которому практически остановлен. С 16 марта Япония решила выпустить 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов. Этого объема хватит, чтобы обеспечить страну всего на 45 дней.

Двумя днями ранее впервые после эскалации конфликта на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошел французский танкер.