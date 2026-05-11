Три танкера вышли из Ормузского пролива с выключенными системами слежения Reuters: 3 танкера вышли из Ормузского пролива с выключенными системами слежения

Москва11 мая Вести.Три нефтяных танкера прошли Ормузский пролив с отключенными системами слежения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные судоходства от Kpler и LSEG.

Три танкера с сырой нефтью вышли из Ормузского пролива на прошлой неделе и в воскресенье с отключенными системами слежения, чтобы избежать иранских атак пишет агентство

Речь идет о двух сверхбольших танкерах для перевозки сырой нефти Agios Fanourios I и Kiara M, каждый из которых вмещает 2 миллиона баррелей иракской нефти. Они прошли через пролив в воскресенье, 10 мая. Кроме того, отмечается, что 8 мая танкер Basrah Energy отгрузил 2 миллиона баррелей нефти марки Upper Zakum на терминале в Фуджейре.

Ранее в МИД Ирана предупредили, что страна немедленно ответит в случае захода британских и французских кораблей в Ормузский пролив.