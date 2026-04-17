Судовладелец из Греции провел свой спецтанкер через Ормузский пролив Bloomberg: греческий судовладелец провел через Ормузский пролив свой спецтанкер

Москва17 апр Вести.Греческий судовладелец, который неоднократно проводил корабли через Ормузский пролив, после начала конфликта в Иране отправил через пролив свой крупнейший нефтяной супертанкер "Атокос". Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что сейчас судно вместимостью около двух миллионов баррелей сообщило о своем местоположении в Индийском океане. Это означает, что в течение последних нескольких дней оно проходило мимо Ормузского пролива с выключенным цифровым транспондером, следует из материала.

Агентство подчеркивает, что благодаря этому транзиту компания перевезла через пролив около 6,5 миллиона баррелей нефти, что стало крупнейшей партией с начала конфликта на Ближнем Востоке.

В ночь на 17 апреля сообщалось, что Иран намерен ежегодно получать от 10 до 15 млрд долларов за счет управления судоходным трафиком в Ормузском проливе.