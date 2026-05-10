МИД: Иран ответит, если корабли Франции и Великобритании зайдут в Ормуз

Москва10 мая Вести.Иранская армия немедленно ответит в случае захода британских и французских кораблей в Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади.

По его словам, Париж и Лондон не намерены "защищать судоходство" в проливе. Их действия лишь приведут к эскалации конфликта.

Присутствие французских и британских военных кораблей, либо кораблей любой другой страны будет встречено решительным и немедленным ответом со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран написал замглавы МИД в соцсети X

Гариб-Абади добавил, что только Иран может заниматься обеспечением безопасности в Ормузском проливе и не позволит иностранным государствам вмешиваться в его внутренние дела.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не планировала разблокировать Ормузский пролив силовым путем.

В то же время глава государства добавил, что Франция и Великобритания создали миссию, объединившую 50 стран и международных организаций, которая должна обеспечить возобновление морского судоходства и поставок товаров из Персидского залива.

Иран принял решение о вводе ограничений на проход через Ормузский пролив после того, как США и Израиль напали на Исламскую Республику, начав войну на Ближнем Востоке.