Москва10 маяВести.Иранская армия немедленно ответит в случае захода британских и французских кораблей в Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади.
По его словам, Париж и Лондон не намерены "защищать судоходство" в проливе. Их действия лишь приведут к эскалации конфликта.
Присутствие французских и британских военных кораблей, либо кораблей любой другой страны будет встречено решительным и немедленным ответом со стороны вооруженных сил Исламской Республики Ираннаписал замглавы МИД в соцсети X
Гариб-Абади добавил, что только Иран может заниматься обеспечением безопасности в Ормузском проливе и не позволит иностранным государствам вмешиваться в его внутренние дела.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не планировала разблокировать Ормузский пролив силовым путем.
В то же время глава государства добавил, что Франция и Великобритания создали миссию, объединившую 50 стран и международных организаций, которая должна обеспечить возобновление морского судоходства и поставок товаров из Персидского залива.
Иран принял решение о вводе ограничений на проход через Ормузский пролив после того, как США и Израиль напали на Исламскую Республику, начав войну на Ближнем Востоке.