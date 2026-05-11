Багаи: Иран призывает Европу не вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива

Москва11 мая Вести.Иран призывает европейские страны воздержаться от вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива. Соответствующее заявление сделал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Так он прокомментировал сообщения о том, что представители европейских стран будут обсуждать возможный вклад в миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе.

Им следует воздержаться от любых действий, которые могли бы подорвать их интересы. Как я уже говорил, эта война не только неэтична, но и незаконна. США и Израиль начали свою агрессию против Ирана. Эти европейские страны не должны поддаваться на обман и ввязываться в это дело приводит Al Jazera слова Багаи

По его словам, подобные действия могут оказать негативные последствия на мировую экономику.

Любое вмешательство (в ситуацию вокруг Ормузского или Персидского залива. - Прим. ред.) приведет к дальнейшим осложнениям. Скорее, это усугубит ситуацию с ценами, и мы надеемся, что страны мира будут действовать ответственно отметил представитель иранского МИД

Ранее сообщалось, что три нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив с отключенными системами слежения.

13 апреля США начали вводить морскую блокаду Ирана.