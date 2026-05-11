Москва11 маяВести.Представители более 40 стран встретятся 11 мая под руководством Франции и Британии и обсудят возможный вклад в миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает агентство Bloomberg.
США ввели 13 апреля блокаду иранских морских портов.
Вашингтон уверяет, что не связанные с Тегераном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили Ирану за проход. Иран официально не заявлял о введении платы, но обозначил такие планы.