Москва11 мая Вести.Представители более 40 стран встретятся 11 мая под руководством Франции и Британии и обсудят возможный вклад в миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник [11 мая] более 40 стран встретятся, чтобы обсудить военный вклад в возглавляемую европейцами коалицию по сопровождению судов в Ормузском проливе после установления режима прекращения огня отмечает Bloomberg

США ввели 13 апреля блокаду иранских морских портов.

Вашингтон уверяет, что не связанные с Тегераном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили Ирану за проход. Иран официально не заявлял о введении платы, но обозначил такие планы.