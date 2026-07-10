Китай совершил прорыв в многоразовых ракетных технологиях Китай провел первый контролируемый возврат ступени ракеты на морскую платформу

Москва10 июл Вести.Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя на платформу в море. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ракета CZ-10B (Long March 10B) поднялась в воздух со стартовой площадки на острове Хайнань. Спустя примерно шесть минут после разделения первой и второй ступеней ускоритель в вертикальном положении выполнил управляемую посадку на морскую платформу.

Этот пуск стал для КНР первым удачным примером контролируемого возврата первой ступени ракеты-носителя. По данным агентства, впервые в мировой практике для посадки была задействована экспериментальная морская платформа с сетевой системой

Как отмечает Синьхуа, событие ознаменовало "исторический прорыв для Китая в области многоразовых ракетных технологий" и "заложит прочную основу для ускоренного развития возможностей страны по освоению космоса".

Жидкостную двухступенчатую ракету CZ-10B создали в Китайском исследовательском институте ракетной техники. Топливом на первой ступени служат жидкий кислород и керосин, на второй - жидкий кислород и метан. Диаметр ракеты равен 5 м, длина - 63 м, а стартовая масса достигает 760 тонн.