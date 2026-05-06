Москва6 маяВести.Военно-морские силы (ВМС) Китая испытали новую систему противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата беспилотников. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
Уточняется, что система получила официальное разрешение на серийное производство и развертывание.
Китайский военно-морской флот представил новую систему противовоздушной обороны против беспилотниковсказано в публикации
Отмечается успешное проведение "финальных испытаний" - проверка соответствия конструкции системы всем оперативным требованиям.
Ранее сообщалось, что Китай применяет нестандартные решения для противодействия угрозам в акватории Мирового океана. Кроме того, Китай намерен сделать акцент на укреплении стратегического сдерживания и поддержании глобального баланса сил.