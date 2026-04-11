CNN: Китай собирается отправить в Иран системы ПВО в ближайшее время

Москва11 апр Вести.Китай может в ближайшие недели передать Ирану новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По информации телеканала, речь может идти о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые ранее уже представляли угрозу для низколетящей авиации США.

Разведывательные данные также указывают на то, что Иран, возможно, использует прекращение огня как возможность для пополнения запасов некоторых систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров говорится в материале

Источники CNN утверждают, что Пекин может пытаться скрыть поставки, направляя грузы через третьи страны. Передача Тегерану ПЗРК стала бы свидетельством усиления военной поддержки со стороны Китая с момента начала совместной операции США и Израиля в феврале, указывают журналисты.

В КНР тем временем опровергли эти сведения, отмечает CNN. Посол Китая в Вашингтоне отметил, что страна выполняет международные обязательства, а также призвал США воздержаться от "безосновательных обвинений" и способствовать снижению напряженности.

Ранее агентство Associated Press утверждало, что Китай связывался с иранскими властями, чтобы подтолкнуть их к заключению соглашения о временном прекращении огня с США.