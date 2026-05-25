Темпы заполнения хранилищ газа ФРГ и Нидерландов достигли минимума за 13 лет

Москва25 мая Вести.Средние темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии и Нидерландов с начала сезона закачки по 22 мая достигли 13-летнего минимума. Об этом сообщили в "Газпроме" со ссылкой на европейскую ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.

Из данных следует, что крупнейшее подземное газохранилище Германии - "Реден" - заполнено лишь на 4,2%, что является одним из самых низких уровней для 22 мая за всю историю наблюдений.

Заполнение нидерландских подземных хранилищ также находится на историческом минимуме с начала сезона закачки. Как отметили в "Газпроме", прошедшей зимой ПХГ "Норг" и "Грейпскерк", составляющие более половины от всех мощностей хранения газа в стране, были опустошены полностью.

При этом закачка в "Грейпскерк" пока так и не началась отметили в компании

"Газпром" регулярно фиксирует показатели европейских ПХГ. Уже в марте общий уровень запасов в комплексах крупнейших стран Европы снизился до 29%.