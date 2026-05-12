Москва12 мая Вести.В апреле 2026 года поставки нефти и нефтепродуктов по Панамскому каналу выросли на 74% по сравнению со средним уровнем 2025 года. Об этом пишет японская экономическая газета Nikkei.

По данным издания, в апреле 2026 года по Панамскому каналу перевозилось до 1,77 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Это абсолютный рекорд с 2013 года – то есть за все время ведения этой статистики. Причиной этого явления стало нарушение транспортных потоков в результате блокады Ормузского пролива.

Отмечается, что основные перевозки осуществляются с восточного побережья США в страны Азии, которые столкнулись с резким сокращением импорта ресурсов из государств Персидского залива. Так, поставки нефти и нефтепродуктов по Панамскому каналу в Японию выросли более чем в пять раз по сравнению с уровнем 2025 года.

Газета также сообщает, что пропускные возможности этого водного пути практически исчерпаны. Там уже скапливаются большие очереди из судов, а право на внеочередной проход разыгрывают на аукционах. Максимальный размер оплаты достигал 1 млн долларов.