NYT сообщила об активизации сепаратистов в ряде штатов США и в Канаде

В ряде регионов США и Канады началась подготовка к референдумам об отделении NYT сообщила об активизации сепаратистов в ряде штатов США и в Канаде

Москва14 июн Вести.В некоторых штатах США и регионах Канады наблюдается рост сепаратистских настроений.

Организация Cascadia Democratic Action (CDA), базирующаяся в городе Сиэтл в штате Вашингтон, готовит референдумы с целью образования независимого государства Каскадия и возможного выхода из состава Соединенных Штатов к 2028 году.

Руководитель CDA Эндрю Энгельсон в интервью газете The New York Times (NYT) заявил, что это произойдет, если отношения с федеральными властями не улучшатся.

По словам политического активиста, проект Каскадии подразумевает объединение территорий штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадской провинции Британская Колумбия.

Энгельсон утверждает, что во время второго президентского срока Дональда Трампа граждане оказались в "абьюзивных отношениях с федеральным правительством" и "развод — это правильный выход" из сложившейся ситуации.

Активисты в Техасе, Калифорнии и Нью-Мексико также активно поддерживают идею независимости, отметила NYT.

В октябре 2026 года жители провинции Альберта также планируют провести голосование по вопросу отделения от Канады, говорится в материале.

В период, когда даже перспективы диалога представляются маловероятными, движения по перекройке границ штатов для связывания близких по духу регионов или даже отделения от страны набирают обороты пишет газета

В начале мая по итогам выборов в Шотландии ведущей партией в местном парламенте стала Шотландская национальная партия, выступающая за отделение региона от Великобритании.