США могут приобрести архипелаг Чагос с военной базой Telegraph: США могут купить архипелаг Чагос

Москва7 июн Вести.США изучают возможность покупки архипелага Чагос. Перед принятием решения президент США Дональд Трамп обсудит эту идею с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Об этом сообщает газета Telegraph.

По информации журналистов, потенциальная сделка разрушит планы британского премьера Кира Стармера по передаче этой территории под контроль Маврикия.

Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос говорится в публикации

В настоящее время президент США Дональд Трамп обсуждает эту идею с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Вашингтон рассчитывает сохранить контроль над совместной американо-британской авиабазой на острове Диего-Гарсия.

Ранее сообщалось, что соглашение по передаче Великобританией Маврикию архипелага Чагос было отложено после критики со стороны Трампа.

Чагос вместе с остальной частью Маврикия был британской колонией. В 1965 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу, через три года Маврикий обрел независимость. Чагос остался во владении Соединенного Королевства. С 1966 года остров Диего-Гарсия был арендован у Великобритании США. Более полутора тысяч жителей архипелага были депортированы.

В 2025 году Великобритания и Маврикий заключили соглашение по архипелагу Чагос. Договор продлевает работу авиабазы Диего-Гарсия еще на 99 лет. Также Лондон обязался платить Маврикию более 100 млн фунтов ($135 млн) в год за аренду Чагоса.