Москва11 апр Вести.Соглашение по передаче Великобританией Маврикию архипелага Чагос отложено после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Законопроект вряд ли будет включен в ближайшие планы правительства, пишет Daily Express.

По условиям соглашения, Великобритания должна передать архипелаг Маврикию, при этом оставляя за собой аренду крупнейшего острова Диего-Гарсия, на котором расположена совместная американо-британская военная база.

Кир Стармер был вынужден отказаться от законопроекта, который передал бы суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию, что привело бы к дальнейшему ухудшению отношений с президентом Трампом пишет The Times

Законопроект, лежащий в основе соглашения, по данным издания, также исключен из предстоящей речи короля Карла III, в которой будет обнародована повестка для правительства на предстоящие 12 месяцев.

Поначалу Трамп поддержал соглашение, однако в январе, во время спора с союзниками по НАТО по поводу Гренландии, раскритиковал его, назвав "актом огромной глупости", после чего британский премьер Стармер отозвал законопроект с рассмотрения Палатой лордов. Как пишет The Times, правительство Великобритании пытается убедить Трампа изменить свое мнение, поскольку без его поддержки сделка невозможна.

В феврале газета со ссылкой на источники писала, что Трамп отказался поддерживать соглашение по Чагосу, поскольку Великобритания не разрешила использовать свои базы для нанесения ударов п Ирану.