В Шотландии победила партия, выступающая за отделение региона от страны На региональных выборах в Шотландии победила выступающая за независимость партия

Москва9 мая Вести.Шотландская национальная партия (SNP) Джона Суинни набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной партией в парламенте Шотландии. Об этом сообщает сайт газеты Independent.

При этом партии не удалось сформировать большинство в парламенте, для чего необходимо было набрать 65 мест.

Уточняется, что лейбористы и консерваторы массово теряют места, уступая Reform UK Найджела Фараджа и зеленым.

В настоящее время ШНП (SNP) стала крупнейшей партией, которая теперь может сформировать коалицию.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что неправильные решения привели к тому, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер теряет власть в стране.