Стармер заявил о намерении оставаться премьером Великобритании еще 10 лет

Москва10 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен оставаться у власти еще 10 лет, несмотря на значительные потери лейбористов на местных выборах. Его слова приводит Observer.

Стармер отметил, что его правительство — это "10-летний проект обновления". Он также подтвердил, что планирует участвовать в следующих всеобщих выборах и отработать полный второй срок.

На региональных выборах лейбористы потеряли более тысячи мест в муниципальных советах и почти все места в парламентах Шотландии и Уэльса. Премьер признал, что результаты были неутешительными, но считает рост поддержки Reform UK и зеленых временным. Ранее 30 членов партии призвали Стармера подать в отставку.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что единственная надежда британцев на будущее - это уход Стармера с поста.