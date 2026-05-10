Дмитриев: Великобритания не протянет и года при Стармере

Москва10 мая Вести.Великобритания не выдержит еще один год нахождения Кира Стармера на посту премьер-министра, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на слова Стармера о желании работать премьером еще десять лет.

Бедная Британия не переживет даже еще одного года "стойкого" Кира, не говоря уже о его мечте "10 лет в резиденции № 10" написал Дмитриев в соцсети X

Он добавил, что соратники главы правительства по Лейбористской партии уже прилагают усилия, чтобы убрать Стармера с поста.

Ранее Дмитриев заявил, что единственная надежда на будущее для британцев – это отставка Стармера.