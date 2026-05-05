The Globe and Mail: в Альберте собрали подписи за референдум о выходе из Канады

Жители Альберты собрали нужное число голосов за референдум о выходе из Канады The Globe and Mail: в Альберте собрали подписи за референдум о выходе из Канады

Москва5 мая Вести.Свыше 300 тысяч жителей провинции Альберта проголосовали за проведения референдума о выходе из состава Канады, сообщает The Globe and Mail.

Издание уточняет, что для рассмотрения права граждан Альберты на проведение референдума было необходимо собрать 178 тысяч пописей.

Коробки с подписями жителей провинции лидер движения за выход региона из состава Канады Митч Сильвестр и его сторонники принесли в понедельник в офис местной избирательной комиссии. Планируется, что референдум может пройти 19 октября, однако для этого избирком должен будет проверить предоставленные подписи.

По информации The Globe and Mail, франкоязычный регион Квебек тоже может провести референдум о своей независимости, если на региональных выборах этой осенью победит Квебекская партия, лидеры которой уже пообещали избирателям вынести на референдум вопрос о выходе провинции из состава Канады.