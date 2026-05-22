Жители Альберты в октябре проголосуют по вопросу отделения провинции от Канады В провинции Альберта пройдет референдум об отделении от Канады

Москва22 мая Вести.19 октября жители Альберты в ходе референдума проголосуют, хотят ли они отделения провинции от Канады. Об этом сообщила премьер Альберты Даниэль Смит в своем видеообращении, ее слова приводит CBC.

При этом она подчеркнула, что проголосует за то, чтобы Альберта осталась частью Канады.

Даниэль Смит заявила, что в бюллетень для голосования 19 октября будет добавлен дополнительный вопрос о том, следует ли правительству Альберты начать юридический процесс, необходимый для проведения обязательного референдума о выходе из состава Канады передает CBC

В декабре 2025 года заксобрание канадской провинции Альберта одобрило гражданскую петицию о выходе провинции из состава Канады. В мае 2026 года стало известно, что свыше 300 тысяч жителей провинции Альберта проголосовали за проведения референдума о выходе из состава Канады. При этом для рассмотрения права граждан провинции на проведение референдума было необходимо собрать 178 тысяч подписей.