В Швейцарии проходит референдум об ограничении численности населения В Швейцарии проходит референдум об ограничении численности населения

Москва14 июн Вести.В Швейцарии в воскресенье проходит референдум о сохранении численности населения до 2050 года ниже отметки 10 млн человек. Сейчас там проживает 9,1 миллиона человек. Датский телеканал TV 2 побеседовал в основном с противниками ограничений.

Последний опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 52% избирателей проголосуют против этого предложения, выдвинутого национально-консервативной Швейцарской народной партией (SVP), сообщает телеканал.

Предложение SVP - в следующем: если население вырастет до 9,5 млн, правительство и парламент должны будут принять меры для сокращения миграции, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей.

TV 2 взял комментарии у некоторых граждан.

Я не думаю, что это предложение решит наши проблемы. Наоборот, оно их усугубит. Нам нужны эти люди, помимо прочего, для работы, и я хочу, чтобы мы были открыты говорит Мерет Хотингер, проживающая в Швейцарии

В швейцарском секторе здравоохранения почти половина всех врачей - иностранцы. Это одна из причин, почему швейцарец Марвин Шпайлер называет это предложение глупостью.

Мы не смогли бы построить такую ​​прекрасную страну без помощи. Без помощи людей из других стран наши больницы опустели бы, в домах престарелых не хватало бы персонала, и мы были бы обречены заявил он

На вопрос о том, почему, по его мнению, Швейцарская народная партия хочет ограничить численность населения, он отвечает незамедлительно.

Они хотят этого, потому что они расисты. Им наплевать на других людей. Это старые швейцарцы, которые не думают об экономике и не думают ни о ком, кроме швейцарцев считает он

А вот 58-летняя Хелен Гулеа, уроженка Кении, проголосовала за ограничение численности населения.

Когда число иммигрантов превышает 10 миллионов, становится тесно, и иммиграцию следует ограничить заявила она агентству Reuters

Если это предложение будет принято, оно запустит процесс, который может привести к расторжению Швейцарией соглашения с ЕС о свободном перемещении рабочей силы.