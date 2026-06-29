Лишь 26,5% словаков планируют участвовать в референдуме о лишении Фицо выплат

Референдум о лишении Фицо выплат может не состояться из-за низкой явки Лишь 26,5% словаков планируют участвовать в референдуме о лишении Фицо выплат

Москва29 июн Вести.Только 26,5% словаков планируют принять участие в референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат. Это следует из результатов исследования социологического агентства Ipsos, которые приводит издание Denník N.

Соответствующий референдум, который намечен на 4 июля, был инициирован словацкой оппозицией. Помимо лишения премьера Словакии пожизненных выплат, на голосование также будет вынесен вопрос о восстановлении работы специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью, которые правительство Фицо упразднило.

Собираются принять участие в референдуме 26,5% опрошенных, 73,5% - участвовать в референдуме не планируют говорится в публикации

Издание напомнило, что явка должна превысить 50%, чтобы референдум можно было признать состоявшимся.

В 2024 году в Словакии вступили в силу поправки, по которым бывшим главам правительства и председателям парламента, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата. Сейчас эта сумма превышает 4 тысячи евро. Представители оппозиции резко критиковали эти поправки в законодательство. Оппозиция также пыталась инициировать расследование против Фицо по обвинению в госизмене.