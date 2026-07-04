В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат МВД Словакии: стартовал референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

Москва4 июл Вести.В Словакии открылись участки для проведения референдума о лишении премьера страны Роберта Фицо пожизненных выплат, сообщила пресс-служба МВД страны.

Отмечается, что референдум будет объявлен состоявшимся, если явка превысить 50%.

Время проведения референдума с 07.00 (08.00 мск) до 22.00 (23.00 мск) говорится в сообщении

Гражданам страны предлагается ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?".

Проведение референдума инициировала внепарламентская партия Demokrati, так как в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, которые наделяют экс-премьеров, занимавших пост не менее двух сроков, правом на получение ежемесячной пожизненной выплаты в размере заработной платы депутата, что составляет более 4 тыс. евро. Этому требованию соответствует в республике только Фицо, возглавляющий словацкое правительство в третий раз.

Ранее сообщалось, что референдум о лишении Фицо выплат может не состояться из-за низкой явки.