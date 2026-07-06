Фицо заявил о провале референдума о лишении его пожизненных выплат

Фицо назвал референдум о лишении его пожизненных выплат полным фиаско Фицо заявил о провале референдума о лишении его пожизненных выплат

Москва6 июл Вести.Референдум о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат потерпел фиаско, а деньги, потраченные на проведение референдума, выброшены на ветер, заявил Фицо в эфире словацкого телеканал ТАЗ.

Референдум, который прошел вчера, - это фиаско оппозиции, потому что они решили провести референдум из-за ненависти. Они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте отметил Фицо

В Словакии 4 июля открылись участки для проведения референдума о лишении Фицо пожизненных выплат. Гражданам страны предлагали ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы восстановить специальную прокуратуру и национальное агентство по борьбе с преступностью?".

Референдум считают состоявшимся, если явка превысит 50%. Однако после обработки 97% бюллетеней объявлено, что явка составила менее 16%.