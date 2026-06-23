Фицо связал отставку Стармера с тем, что тот хотел войны

Фицо об отставке Стармера: он хотел войны и не справился с миграцией Фицо связал отставку Стармера с тем, что тот хотел войны

Москва23 июн Вести.Премьер Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3, заявил, что провал подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера связан с тем, что он хотел войны и не справился с миграцией.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии.

Почему Стармер проиграл это сражение? Потому что он абсолютно провоенный подстрекатель. Он любит войну, он хотел войну. Он не справился с миграцией. Не справился, в общем-то, ни с чем сказал Фицо

Ситуация со Стармером, как добавил словацкий премьер, является большим уроком для европейских политиков.

Почему Стармер уходит? Потому что он политически провалился. У него было ощущение, что надо заменить народ, а не правительство. Если это не получается, то нужно делать персональные изменения, принимать решения и приспосабливаться к реальности высказался Фицо

После объявления об отставке Стармер заявил, что будет занимать пост премьера до избрания нового главы партии. По его заявлению, выборы преемника начнутся 9 июля, нового главу правительства планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.