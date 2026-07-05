Москва5 июлВести.Граждане Словакии проигнорировали референдум о лишении премьер-министра страны Роберта Фицо пожизненных выплат, сообщает портал Dennik N.
Референдум могут признать несостоявшимся из-за низкой явки граждан. При этом официальные итоги голосования объявят 5 июля.
В голосовании приняли участие около 15% избирателейотмечает Dennik N
В Словакии накануне открылись участки для проведения референдума о лишении Фицо пожизненных выплат. Референдум признают состоявшимся, если явка превысит 50%.
Dennik N писал, что лишь 26,5% словаков намерены принять участие в референдуме.