Bloomberg: в Швейцарии в ходе референдума отклонили лимит на число жителей

Жители Швейцарии на референдуме решили не ограничивать численность населения Bloomberg: в Швейцарии в ходе референдума отклонили лимит на число жителей

Москва14 июн Вести.Во время референдума в Швейцарии было отвергнуто предложение ограничить численность населения страны 10 млн человек. Как сообщило Bloomberg, против этой инициативы выступили 55% избирателей, в ее поддержку высказались 45%.

С такой инициативой выступили правые и антииммиграционные группы. По их словам, быстро растущее население Швейцарии вызывает перенаселенность и создает нагрузку на ресурсы государства.

Крупный бизнес, правительство и большинство парламента выступили против такой инициативы. Они опасаются, что такой лимит нанесет удар по экономике и благосостоянию страны. Так, компании предупреждали, что принятие этой меры лишит их доступа к иностранной рабочей силе.

Сторонники инициативы делали акцент на устойчивом развитии. По их убеждению, приток мигрантов является фактором, который превышает природные возможности государства. С ограничением численности населения они связывали решение проблем высоких арендных ставок, а также чрезмерной застройки и переполненных поездов.