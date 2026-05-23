Москва23 маяВести.Власти Швейцарии проведут 14 июня всенародное голосование по вопросу установки лимита численности населения страны в 10 миллионов человек к 2050 году. Об этом пишет агентство Reuters.
Референдум проведут по предложению, которое подготовила правая Швейцарская народная партия (SVP). Там обеспокоены растущим дефицитом жилья в стране на фоне свободной миграции.
Сейчас в стране проживает свыше девяти миллионов человек. В случае если население будет продолжать расти, властям предлагается отменить квоты по предоставлению убежища и переселению с целью воссоединения с семьей.
Также Швейцария может пересмотреть соглашение с Европейским союзом о свободе передвижения. Оно позволяет гражданам ЕС жить и работать на территории государства.
Ранее сообщалось, что инициативу по установке лимита на население в 10 миллионов человек поддерживает половина граждан Швейцарии. Они считают, что меры, ограничивающие миграционные потоки, позволят сдержать спрос на жилье.