Москва23 мая Вести.Власти Швейцарии проведут 14 июня всенародное голосование по вопросу установки лимита численности населения страны в 10 миллионов человек к 2050 году. Об этом пишет агентство Reuters.

Референдум проведут по предложению, которое подготовила правая Швейцарская народная партия (SVP). Там обеспокоены растущим дефицитом жилья в стране на фоне свободной миграции.

Сейчас в стране проживает свыше девяти миллионов человек. В случае если население будет продолжать расти, властям предлагается отменить квоты по предоставлению убежища и переселению с целью воссоединения с семьей.

Также Швейцария может пересмотреть соглашение с Европейским союзом о свободе передвижения. Оно позволяет гражданам ЕС жить и работать на территории государства.

Ранее сообщалось, что инициативу по установке лимита на население в 10 миллионов человек поддерживает половина граждан Швейцарии. Они считают, что меры, ограничивающие миграционные потоки, позволят сдержать спрос на жилье.