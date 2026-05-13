РИА Новости: Швейцария может ограничить пребывание дипломатов РФ сроком в 5 лет

Москва13 мая Вести.Власти Швейцарии обсуждают вопрос ограничения работы российских дипломатов пятилетним сроком, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника, в Швейцарии поддерживают идею подобных ограничений, которая обсуждается в ЕС.

Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами​​​. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают отметил источник

Обсуждаемая в ЕС ограничительная мера предполагает, что после пяти лет пребывания дипломат больше не сможет работать в Европе.

По словам источника, подобный случай уже был несколько месяцев назад, и Швейцария не осталась в стороне от "визовых игр".

…Человек пять лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы рассказал источник

Ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций ввел ограничения на перемещение российских дипломатов, и Федеральный совет Швейцарии поддержал эти ограничительные меры.