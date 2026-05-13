Попов: швейцарские банки вынуждают бизнесменов из РФ отказаться от гражданства

Москва13 мая Вести.Швейцарские банки оказывают давление на российских бизнесменов, вынуждая их расставаться с паспортом РФ, заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

С таким утверждением он выступил в разговоре с РИА Новости.

По словам Попова, банки в Швейцарии "выявляют людей, имеющих гражданство России", всячески проверяя их. Если у человека обнаруживают паспорт РФ, на него накладывают санкции "вплоть до замораживания счетов". Как подчеркнул дипломат, "это дискриминация по наличию российского гражданства".

Генконсул отметил, что из-за такого давления образовалась тенденция на выход из российского гражданства.

Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают заключил Попов

Ранее он заявил, что Швейцария активно включилась в процесс выявления и блокировки активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.