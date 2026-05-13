"Взяли на себя больше": генконсул России о санкционном усердии Швейцарии Генконсул: Берн придерживается антироссийской линии и усердствует в санкциях

Москва13 мая Вести.Швейцария активно поддерживает антироссийскую политику Евросоюза и строго соблюдает санкции, направленные против Москвы, а в некоторых случаях даже чрезмерно усердствует, заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

Дипломат, в частности, обратил внимание на то, что в Швейцария поддержала ЕС и ввела на своей территории ограничения на передвижение российских дипломатов.

Они долго совещались, не давали ни да, ни нет. А потом выдали официальные ноты, что "присоединяемся в полном объеме к этому 20 пакету, поэтому ваши гости-дипломаты тоже должны у нас отчитываться, хотя мы и не члены Евросоюза". То есть они взяли на себя еще больше, чем заложено в санкциях рассказал Попов в интервью РИА Новости

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин отметил, что из-за проводимой конфедерацией санкционной политики реноме Швейцарии как нейтральной страны "изрядно потускнело".