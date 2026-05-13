В генконсульстве РФ обвинили Швейцарию в охоте за российскими активами

Москва13 мая Вести.Швейцария активно включилась в процесс выявления и блокировки активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов.

Дипломат подчеркнул, что Берн в полном объеме поддержал все введенные против Москвы ограничительные меры, присоединившись не только к двадцати пакетам санкций Евросоюза, но и к более ранним рестрикциям со стороны Соединенных Штатов и Канады.

По словам Попова, фактическое участие конфедерации в поиске имущества россиян вызывает у российской стороны глубокое недопонимание.

Глава консульства также предупредил о сохраняющейся угрозе потери собственности и финансовых средств для граждан России, имеющих активы на швейцарской территории.

Он отметил, что в дипломатическое представительство продолжают поступать жалобы от соотечественников, испытывающих серьезные затруднения при работе с банковскими счетами. Попов добавил, что риски касаются не только крупных компаний, но и рядовых граждан, чьи сбережения размещены в швейцарских кредитных организациях.

Ранее генеральный консул России в Женеве Игорь Попов заявил, что Швейцария активно поддерживает антироссийскую политику Евросоюза и строго соблюдает санкции, направленные против Москвы, а в некоторых случаях даже чрезмерно усердствует.