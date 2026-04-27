Москва27 апрВести.Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии Джон Суинни собирается предложить депутатам парламента провести голосование по поводу возможности устроить новый референдум о независимости. Заявление об этом сделал он сам, его слова приводятся на сайте партии.
Суинни собирается выступить с таким предложением сразу после майских выборов, которые пройдут в Великобритании 7 мая.
Предложим шотландскому парламенту одобрить запрос по статье 30, которая даст Шотландии право провести референдум о независимостисказал он
По словам Суинни, проект закона о референдуме планируется обнародовать в течение 100 дней после выборов. Он не разъяснил, зависит ли эта идея от результатов выборов.
Предыдущий референдум о независимости Шотландии был проведен в 2014 году, тогда против отделения региона проголосовали 55% человек. С того момента власти Великобритании отклоняли запросы об организации нового референдума.