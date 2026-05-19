Лидер Уэльса обсудил вопрос независимости со Стармером Новый лидер Уэльса заявил, что обсуждал вопрос независимости со Стармером

Москва19 мая Вести.Первый министр Уэльса Рин ап Йорверт поднимал вопрос независимости в переговорах с британским премьер-министром Киром Стармером.

Телефонный разговор между ними состоялся после победы партии ап Йорверта на местных выборах в начале мая.

У меня есть определенные амбиции в отношении моей страны, и я сказал, что хочу вести общенациональный диалог, создавая уверенность в нашей способности быть независимой нацией, как многие страны, подобные нашей. Я сказал премьер-министру, … что мы выбрали путь, траекторию и темпы которого в конечном итоге придется определять народу Уэльса заявил ап Йорверт в ходе первого выступления в Сенедде (валлийском парламенте)

Уточняется, что после разговора Стармер заявил, что "открыт для переговоров" о предоставлении Сенедду дополнительных полномочий.

