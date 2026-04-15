Москва15 апр Вести.Президент Финляндии Александер Стубб предположил, что Канада в будущем могла бы стать членом Европейского союза. Такое заявление он сделал в интервью канадскому телеканалу CBC во время своего официального визита в Оттаву.

Стубб отметил глубокую интеграцию Канады в западные политические и экономические структуры. При этом он признал, что официальная позиция канадского правительства, озвученная премьер-министром Марком Карни в июне 2025 года, заключается в отсутствии планов по вступлению в ЕС.

Тем не менее, по словам финского лидера, дискуссия о потенциальном членстве Канады активно обсуждается в экспертных и политических кругах обеих сторон Атлантики.