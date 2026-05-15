Богданов объяснил, зачем в США меняют границы избирательных округов Богданов: в преддверии выборов в США перекраивают границы избирательных округов

Москва15 мая Вести.В преддверии выборов в Конгресс США одним из методов политической борьбы является изменение границ избирательных округов. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Изменение границ может дать преимущество той или иной партии при голосовании, указал он. Перерисовка карты позволяет сделать округа неравными по составу избирателей. Этот прием в США получил название "джерримендеринг". Сейчас им активно пользуются республиканцы, которые опасаются провала на грядущих выборах.

Кто рисует электоральную карту, тот и выигрывает выборы. Это правило в Америке работает с XIX века, но нынешнее изменение избирательной геометрии по-своему уникально. Обычно такой процесс запускают раз в 10 лет, сразу после переписи населения, но у [американского лидера] Дональда Трампа не было ни времени, ни желания ждать. Инициированная лично президентом США операция по перерисовке затронула как минимум восемь штатов, от Флориды до Теннесси. Ее исход определит не просто состав Конгресса, но и правила игры на последующее десятилетие, включая и грядущую гонку за Белый дом рассказал Богданов

Партии президентов с низким рейтингом в США как правило теряют на промежуточных выборах десятки мест. В 2018 году республиканцы утратили более 40 мест в Палате представителей, демократы при Бараке Обаме в 2010 - более 60, а сейчас положение республиканцев и Трампа даже хуже.

Нынешний "джерримендеринг" - это не про уловки картографов, а про сложные базы данных. Цель - нарезать округа таким образом, чтобы правильная партия побеждала даже при меньшинстве реально собранных голосов отметил Богданов

Ранее он предположил, что после критических высказываний Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV к выборам в Конгресс президент США рискует потерять поддержку американских католиков. Религиозные избиратели долгое время были ключевым электоратом Трампа, указал Богданов.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года, на них переизберут весь состав Палаты представителей и треть сенаторов.

По прогнозам аналитиков, республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей из-за снижения рейтинга администрации США на фоне войны с Ираном и роста цен.