ОАЭ намерены ускорить возведение трубопровода в обход Ормузского пролива

Москва15 мая Вести.В ОАЭ приняли решение ускорить создание новой транспортной артерии для энергоносителей в обход Ормузского пролива, запуск которой ожидается уже в следующем году. Соответствующее распоряжение распространила пресс-служба правительства Абу-Даби.

Речь идет о новом трубопроводе Запад - Восток, который, как предполагается, позволит удвоить экспортные мощности Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) через эмират Эль-Фуджайра. Проект предусматривает строительство нефтепровода протяженностью примерно 500 км.

[Наследный принц Абу-Даби] поручил руководству компании ускорить реализацию проекта сказано в сообщении

В настоящее время основной маршрут транспортировки эмиратской нефти в обход Ормузского пролива - трубопровод Хабшан - Фуджайра, который начал работу в 2012 году.