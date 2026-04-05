В ОАЭ заявили о присоединении к усилиям США по открытию Ормузского пролива

Москва5 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы присоединиться к США в вопросе "обеспечения безопасности в Ормузском проливе". Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, пишет Al Jazeera.

Гаргаш также заявил, что действия Ирана поспособствуют "конкретизации" роли США и усилению влияния Израиля в странах Персидского залива.

Ранее о том, что ОАЭ готовятся помочь США силой открыть Ормузский пролив, писала газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в Абу-Даби собирались продавить принятие в Совбезе ООН резолюции, которая разрешила бы эти действия. Проект так и не был принят, поскольку его заблокировали Россия, Китай и Франция.