Казахстан и США обсудили ситуацию вокруг КТК Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию с КТК

Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, одной из главных тем которого стала ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума говорится в сообщении

Кроме того, Кошербаев и Рубио обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства и подготовку визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты для участия в саммите G20.

Ранее стало известно, что КТК восстановил операции с нефтью на морском терминале в порту Новороссийска.