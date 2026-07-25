WSJ: США предупредили Украину о недопустимости атак на суда в Черном море

США предостерегли Киев от нападений на иностранные суда в Черном море WSJ: США предупредили Украину о недопустимости атак на суда в Черном море

Москва25 июл Вести.Вашингтон предупредил Киев о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, нефтегазовая компания Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на ситуацию из-за продолжающихся украинских ударов в этой акватории. После консультаций с представителями отрасли администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины ограничить атаки и предостерегла Киев от нападений на суда в Черном море, если они не принадлежат России.

WSJ отмечает, что особое значение для США имеет Каспийский трубопроводный консорциум, который уже не раз подвергался украинским атакам. Вашингтон рассматривает его как ключевой маршрут поставок казахстанских энергоносителей в Европу и альтернативу российским поставкам.

С 17 июля украинские беспилотники атаковали несколько танкеров во время погрузочных работ на терминале КТК в Новороссийске. После этого МИД России призвал международное сообщество дать оценку ударам Киева по морскому терминалу консорциума.