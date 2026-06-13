Москва13 июн Вести.У Казахстана сейчас нет свободных мощностей для того, чтобы нарастить добычу и поставки нефти, в том числе из-за украинских атак на нефтетранспортную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), рассказал член Валдайского клуба, основатель Telegram-канала "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов в интервью ИС "Вести".

Покупатели просят Казахстан максимально нарастить поставки нефти в условиях мирового энергокризиса, в частности, из-за ситуации в Ормузском проливе, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. По его словам, для Казахстана нет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму, на который приходится более 80% всего экспорта нефти из Казахстана.

Эксперт подчеркнул, что из всего объема экспорта нефти Казахстана, а это 80 миллионов тонн в год, только 1 миллион тонн идет в направлении Китая, почти все остальное отправляется в на Запад.

Первый фактор – это атаки на КТК, которые были в прошлом году, и мы в полной мере восстановить добычу смогли лишь где-то к концу марта. Во-вторых, нас порядка 70% добычи нефти – это три кита: Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. И влиять на них напрямую правительство не может, и плюс у них есть свои инвестиционные программы. Поэтому Казахстан в целом-то и хотел бы нарастить поставки, может быть, даже и переориентировал бы их в Европу. У Казахстана свободных возможностей для того, чтобы увеличить как-то поставки или просто нарастить добычу, сейчас нет сказал Байдильдинов

Ранее ОПЕК+ приняла решение о продлении до конца декабря текущего года периода компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман объявили об увеличении предельного уровня добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки.