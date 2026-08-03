Москва3 авг Вести.Решение ОПЕК+ увеличить квоты добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки свидетельствует о том, что страны-участницы соглашения считают пик кризиса вокруг Ормузского пролива либо уже пройденным, либо близким к этому, заявил эксперт Neft Research Дмитрий Прокофьев в интервью ИС "Вести".

Предстоящее сентябрьское увеличение квот ОПЕК+ Прокофьев называет техническим.

Сейчас ключевой вопрос - квоты на 2027 год. А это [нынешнее увеличение] - такой общий жест, серьезно [на рынок нефти] не повлияет отметил он

При этом само обсуждение увеличения объемов добычи эксперт считает показательным.

Сам факт того, что ОПЕК рассуждает об увеличении объемов добычи, показывает, что они рассматривают, что пик этого кризиса вокруг Ормуза уже пройден или близок к тому, чтобы быть пройден. Иначе бы они рисковали обвалом цен на нефть сказал Прокофьев

В России нефтедобывающие компании немного, но недобирали и до текущего уровня, так что им вряд ли удастся воспользоваться увеличенной квотой на сентябрь, добавил эксперт.

Здесь будет вопрос о том, как увеличение может сказаться на том, что то, что недоберет Россия, восполнят другие страны. Это может вызвать и некоторое снижение цен на нефть, и давление на российский бюджет. Ключевой вопрос ведь для России - даже не цены, а объем валютной выручки, которую она может недополучить отметил аналитик

По его мнению, в целом ситуация вокруг Ормузского пролива уже отыграна нефтяным рынком.

В целом рынок уже отыграл ситуацию вокруг Ормузского пролива, и, как мы видим, сейчас даже периодические обострения этой ситуации не влияют - нет таких резких скачков цен, которые мы наблюдали всего несколько месяцев назад сказал Прокофьев

Ранее научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не принесет большой выгоды России и не сможет сильно повлиять на цены "черного золота" на мировом рынке.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Американский лидер заявил, что переговоры с Тегераном начнутся в понедельник, 3 августа.