Аналитик раскрыл, что будет с рынком нефти после решения ОПЕК+ Эксперт Фролов раскрыл, что стоит за решением ОПЕК+ повысить квоты по нефти

Москва6 июл Вести.Решение стран-участниц соглашения ОПЕК+ увеличить квоты добычи нефти на август на 188 тысяч баррелей в день говорит об ожиданиях позитивной динамики спроса на черное золото. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, увеличение квот не окажет прямого влияния на мировой рынок - добыча нефти сейчас не достигает разрешенного уровня.

Совокупная добыча в странах Ближнего Востока в ходе конфликта сократилась более чем на 13 млн баррелей. Это касается не только стран ОПЕК+, а всех игроков, но, тем не менее, восстановление еще очень далеко - даже до довоенных уровней. А те уровни, которые предписываются последними решениями ОПЕК+, еще выше. Поэтому, предположительно, как минимум 70% довоенного уровня вернется только в течение двух-трех месяцев, а выйти на те уровни, которые предписываются текущими решениями, удастся, скорее всего, только к концу текущего года. Поэтому прямое влияние на мировой рынок данное решение оказать вряд ли может отметил Фролов

В ОПЕК+, в как и в самой Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предполагают, что во втором полугодии будет наблюдаться отложенный спрос, сформировавшийся в течение второго квартала 2026 года, указал аналитик.

Данное решение говорит о позитивном взгляде на динамику изменения спроса [на нефть] на мировом рынке подчеркнул Фролов

Во втором квартале 2026 года из-за дефицита нефти мировой спрос на нее сократился, а многие страны, в том числе и импортеры, такие как США и Япония, стали распродавать черное золото из своих стратегических резервов, отметил он.

Есть предположение, что во втором полугодии будет опережающий рост спроса ввиду открытия Ормузского пролива. По крайней мере, как сейчас все надеются, Ормузский пролив полноценно откроется, восстановятся поставки, восстановится добыча, восстановится мировой рынок. Это приведет к восстановлению спроса - и росту спроса, который также ожидается странами ОПЕК по итогам текущего года. По мнению аналитиков Организации стран-экспортеров нефти, предполагается, что совокупный средний уровень спроса на нефть вырастет в текущем году почти на 1 млн баррелей [в сутки] по отношению к предыдущему году добавил аналитик

Участниками соглашения ОПЕК+ являются семь стран, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Накануне они приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 188 тыс. баррелей в сутки.