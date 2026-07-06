В ИНЭ фиксируют ожидание роста спроса на нефть к концу года В ИНЭ считают, что ОПЕК+ ждет скачка спроса нефти во 2 полугодии

Москва6 июл Вести.ОПЕК+ и ОПЕК рассчитывают, что во втором полугодии рынок столкнется с повышенным спросом на нефть. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики (ИНЭ) Александр Фролов.

Для его удовлетворения потребуется наращивать добычу "опережающими темпами", отметил он.

ОПЕК Плюс, как и ОПЕК, исходят из предположения, что во втором полугодии будет наблюдаться отложенный спрос, который сформировался в течение второго квартала 2026 года. То есть нужно будет не просто больше нефти, а больше нефти опережающими темпами. Это означает, что страны будут стараться все-таки выйти на довоенный уровень раньше, чем ожидается. Но, правда, мы опять же упираемся в то, что технически есть ограничения и, скорее всего, выйти раньше конца текущего года не удастся сказал Фролов

Страны ОПЕК+ увеличат квоты по добыче нефти на август на 188 тысяч б/с.