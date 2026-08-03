Москва3 авг Вести.Решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не принесет большой выгоды России и не сможет сильно повлиять на цены "черного золота" на мировом рынке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Решение увеличить сентябрьские квоты на добычу нефти приняла накануне группа семи стран - участниц ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Общее увеличение ими объемов производства в сентябре составит 188 тыс. баррелей в сутки.

Наиболее активные страны ОПЕК+ взяли на себя отдельные обязательства, и вот теперь они постепенно от этих обязательств отказываются, то есть постепенно восстанавливают ранее сокращенную добычу. Я не думаю, что сейчас это окажет большое влияние на рынок, потому что на рынок больше оказывают влияние другие события, связанные с Ближним Востоком, Ормузским проливом и другими акваториями этого региона сказал эксперт

Однако решение об увеличении добычи ОПЕК+, по его словам, показывает готовность стран - участниц этого соглашения договариваться.

Некоторые страны, такие как, скажем, Ирак, требуют себе больших квот, это потенциально может привести к проблемам в этом нефтяном форуме. Но на текущий момент все-таки соглашение достигнуто, значит, коммуникационные механизмы остаются сказал Митрахович

Россия, по мнению эксперта, сейчас добывает максимум нефти, которую она может добывать физически, вне зависимости от соглашения ОПЕК+.

Мы, скорее всего, свою положенную квоту не выбираем, потому что у нас есть свои ограничения, связанные с фундаментальными вопросами, что нужно инвестировать в новые месторождения, связанные с атаками дронов, связанные с налоговой системой. Нам пока что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ не может принести большой выгоды, потому что физически наши возможности ограничены отметил Митрахович

По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке сейчас ограничены и возможности Саудовской Аравии как нефтедобытчика, а в целом решения ОПЕК+ сейчас не могут сильно влиять на цены на мировом рынке.

Саудовская Аравия добывает сейчас гораздо меньше, чем могла бы, из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и через проблемы в Баб-эль-Мандебском проливе. А ситуация в Ормузском проливе и вообще на Ближнем Востоке показывает, что ОПЕК+, на самом деле, сейчас не способен как-то радикально влиять на цены, как-то стабилизировать рынок сказал Митрахович

По мнению эксперта, роль соглашения ОПЕК+ может снова возрасти после нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Внутри ОПЕК+ есть коммуникационные механизмы, которые могут быть востребованными - между Россией и Саудовской Аравией, между Саудовской Аравией и арабскими странами. Опять же, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться и другой, чем сейчас. Там может быть какая-то нормализация, и все равно будет решаться вопрос о том, сколько нефти нужно рынку, и, может быть, нужны новые сокращения или новое увеличение добычи. Для этого как раз механизм ОПЕК+ и нужен. Но сейчас, в моменте, конечно, это структура далеко не самая влиятельная резюмировал Митрахович

Тем временем экспорт сырой нефти из России в Индию в июле достиг рекордного показателя в 2,8 млн баррелей в сутки, что превышает половину всех индийских закупок черного золота.